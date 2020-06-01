В Екатеринбурге в ходе рейдов инспекторы ГАИ задержали 19 нетрезвых водителей

14:40 | 1.06.2020

В ходе профилактических рейдов, прошедших в Екатеринбурге вечером и ночью в пятницу и субботу, инспекторы ГАИ остановили 19 нетрезвых водителей. Их машины переместили на спецстоянку.



Выявленным нарушителям грозит лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Тем, кто уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, грозит уголовное наказание.



Помимо этого, в ходе рейда инспекторы остановили 14 человек, которые управляли автомобилем без прав, и четырех водителей, которые были лишены права на вождения транспортного средства. В отношении девяти водителей также возбуждены административные производства из-за отказа от медицинского освидетельствования.



Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, с начала 2020 года в столице Урала по вине водителей произошло 246 дорожных аварий, в которых погибли 12 человек, а более 340 оказались травмированы.



Кроме того, количество аварий, участниками которых стали нетрезвые водители, увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего произошло 14 таких ДТП, в которых погибли два человека, а травмировались – 26.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»