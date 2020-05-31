Свердловский общественник пожаловался в полицию на сеть алкомаркетов

Екатеринбургская полиция разбирается в деятельности сети круглосуточных алкомаркетов «Пивная лавка», с жалобой на которые обратился в правоохранительные органы региональный координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. В частности, жалобы поступили на магазины, расположенные по адресам ул. Щербакова,7 и Декабристов,20.По словам Дмитрия Чукреева, поводом для проверки поступили обращения местных жителей, жалующих на торговлю пивом в ночное время суток.«Продавцы, предположительно, действуют по следующей схеме: покупатель приобретает алкогольное пиво, а по чеку ему пробивают безалкогольное. Это показала и проведенная нами закупка», – рассказал Дмитрий Чукреев.В настоящее время в данной истории разбираются полицейские. Им предстоит установить, действительно ли продавцы идут на хитрость, чтобы пополнить кассу магазина.