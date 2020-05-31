Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем защиты детей

14:13 | 1.06.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Международным днем защиты детей. Он отметил, что дети – это наше будущее, поэтому необходимо защитить их от невзгод, создать условия для полноценного раскрытия талантов и окружить теплом и любовью.



На Среднем Урале ведется системная работа по поддержке семей и материнства. За минувший год в регионе увеличилось количество многодетных семей на 11%. Сегодня в области активно реализуются мероприятия объявленного в России Десятилетия детства, которые направлены на обеспечение оздоровления и отдыха детей, сокращение социального сиротства и поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для качественного образования, а также формирование доступной развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.



– В этом году в связи с пандемией коронавируса всем нам, нашим детям, нашим семьям приходится переживать непростые времена: соблюдать режим самоизоляции, дистанционно учиться и работать, – подчеркнул Евгений Куйвашев.



Глава Среднего Урала также напомнил, что президент России Владимир Путин ввел беспрецедентные меры поддержки семей с детьми: единовременные выплаты на всех детей от трех до 16 лет, ежемесячные выплаты на все время пандемии для детей до трех лет и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в семьях с низким доходом.



– В Свердловской области принимаются все необходимые меры для того, чтобы в полном объеме довести эти меры до семей с детьми, сделать их получение максимально простым и доступным. Благодарю всех, чей труд связан с защитой и воспитанием юных уральцев, – добавил губернатор.



Евгений Куйвашев пожелал всем детям Среднего Урала здоровья, счастья, хороших летних каникул и отличного настроения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»