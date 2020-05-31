 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

13:53 | 1.06.2020

Фото: Газета.Ru

Эпидемиолог: нельзя заразиться коронавирусом от домашних животных

Человек не может заразиться коронавирусной инфекцией от домашних животных, даже инфицированных. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«На самом деле, нужно быть абсолютно спокойными. Да, кошка в какой-то тысячной доле процента способна заразиться от человека. Причем человека кошка заразить не способна, это абсолютно доказанный факт. Возможна передача от кошки к кошке, если они обитают в одной семье», - рассказал Горелов на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте.

Специалист отметил, что у животных «свои коронавирусы», а потому не стоит бояться заражения от своих домашних питомцев:

«Поэтому давайте оставим наших домашних животных в покое. У них свои коронавирусы. И для собак есть прививка от собачьих коронавирусов. Собакам моем лапы, продолжаем жить и радоваться», - заключил Горелов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:40 | 1.06.2020
В Екатеринбурге в ходе рейдов инспекторы ГАИ задержали 19 нетрезвых водителей

14:35 | 1.06.2020
В Пермь доставлены пермяки, прилетевшие из Нью-Йорка

14:16 | 1.06.2020
Свердловский общественник пожаловался в полицию на сеть алкомаркетов

14:13 | 1.06.2020
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем защиты детей

13:53 | 1.06.2020
Эпидемиолог: нельзя заразиться коронавирусом от домашних животных

13:50 | 1.06.2020
В Первоуральске начался бесплатный подвоз питьевой воды

13:33 | 1.06.2020
В Перми запущен новый водовод, построенный по национальному проекту

13:26 | 1.06.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге держится на отметке 0,9 балла

13:15 | 1.06.2020
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в размере десяти тысяч рублей

13:08 | 1.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 164 пациента с Covid-19

13:06 | 1.06.2020
Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

12:52 | 1.06.2020
В Екатеринбурге из-за коронавируса закрывается «Коляда-театр»

12:51 | 1.06.2020
В Пермском крае коэффициент заражаемости коронавирусом третий день превышает норму

12:47 | 1.06.2020
В Перми завершается ремонт участка улицы Петропавловской по нацпроекту

12:40 | 1.06.2020
В Пермском крае зафиксировано 69 случаев коронавируса

12:36 | 1.06.2020
В России число зараженных Covid-19 превысило 414 тысяч

12:35 | 1.06.2020
В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса

12:32 | 1.06.2020
В Перми ожидается потепление

12:31 | 1.06.2020
Екатеринбуржцу, который толкнул журналиста во время протеста в сквере, грозит три года колонии

комментариев: 1

12:23 | 1.06.2020
В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев

комментариев: 2

11:56 | 1.06.2020
В Свердловской области осудят виновника ДТП, в котором погибли два человека

11:26 | 1.06.2020
Полиция начнет разгонять ночных тусовщиков у «Космоса» в Екатеринбурге после вмешательства Куйвашева

10:38 | 1.06.2020
Еще один крупный пожар разгорелся ночью в Свердловской области

10:12 | 1.06.2020
В Свердловской области ищут 64-летнего мужчину, пропавшего в конце апреля

09:43 | 1.06.2020
В Тавде огнеборцы 11 часов тушили пожар площадью 500 квадратных метров

09:31 | 1.06.2020
Игроки ФК «Урал» повторно прошли тест на коронавирус

09:15 | 1.06.2020
В свердловской деревне всю ночь тушили жилой дом

31.05.2020

21:40 | 31.05.2020
В Екатеринбург из США прибыли россияне

19:03 | 31.05.2020
Свердловчанка пригрозила губернатору уголовным иском из-за вреда здоровью ребёнка

комментариев: 1

17:19 | 31.05.2020
Врачи обследовали на Covid-19 свыше 7000 свердловчан за сутки

16:40 | 31.05.2020
В Прикамье подтверждено еще 57 случаев COVID-19

16:35 | 31.05.2020
Свердловчан ждёт пасмурное начало недели

15:36 | 31.05.2020
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки

15:11 | 31.05.2020
Глава Екатеринбургской епархии отказался прощать проклявшего врачей монаха

14:29 | 31.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге увеличился

13:42 | 31.05.2020
Жительнице Нижнего Тагила два месяца не выдают зарплату

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 