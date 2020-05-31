Эпидемиолог: нельзя заразиться коронавирусом от домашних животных

13:53 | 1.06.2020

Фото: Газета.Ru

Человек не может заразиться коронавирусной инфекцией от домашних животных, даже инфицированных. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



«На самом деле, нужно быть абсолютно спокойными. Да, кошка в какой-то тысячной доле процента способна заразиться от человека. Причем человека кошка заразить не способна, это абсолютно доказанный факт. Возможна передача от кошки к кошке, если они обитают в одной семье», - рассказал Горелов на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте.



Специалист отметил, что у животных «свои коронавирусы», а потому не стоит бояться заражения от своих домашних питомцев:



«Поэтому давайте оставим наших домашних животных в покое. У них свои коронавирусы. И для собак есть прививка от собачьих коронавирусов. Собакам моем лапы, продолжаем жить и радоваться», - заключил Горелов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»