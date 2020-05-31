Индекс самоизоляции в Екатеринбурге держится на отметке 0,9 балла

13:26 | 1.06.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 1 июня, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. На данный момент он составляет 0,9 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 1,6 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил с 1,7 баллами, затем идут Тюмень и Пермь с 1,3 и 1,2 баллами соответственно. В Кургане и Челябинске индекс оказался ниже, чем в Екатеринбурге, – 0,7 и 0,6 баллов соответственно.



В Сибири индекс самоизоляции по сравнению с предыдущими днями поднялся: Новокузнецк и Новосибирск – 1,1 и 0,8 балла соответственно; в Томске и Кемерово индекс самоизоляции опустился до 0,7 и 0,5 балла соответственно.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5732 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»