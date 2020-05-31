Россиянам начали выплачивать пособия на детей в размере десяти тысяч рублей

13:15 | 1.06.2020

С утра 1 июня россиянам начали поступать единовременные выплаты по десять тысяч рублей для детей от 3 до 16 лет. Как напоминает "Эхо Москвы", указание о единовременных выплатах на детей дал Путин в рамках программы поддержки семей в период пандемии коронавируса.



Напомним, заявление на единовременную выплату на ребенка можно подать до 1 октября. Обращение рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней.

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