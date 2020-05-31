Уральские врачи вылечили еще 164 пациента с Covid-19

13:08 | 1.06.2020

Фото: yandex.ua

По данным на 1 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 164 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 2337.



Напомним, в Свердловской области выявлены 5732 случая заражения (+283 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 58 человек, в среднем – 259, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 29).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»