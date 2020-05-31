Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

13:06 | 1.06.2020

Фото: express-k.kz

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 29 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 5732 случая заражения (+283 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 58 человек, в среднем – 259, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 164 человека, всего в регионе врачи вылечили 2337 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»