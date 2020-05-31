Екатеринбуржцу, который толкнул журналиста во время протеста в сквере, грозит три года колонии

12:31 | 1.06.2020

Фото: E1.RU

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Максима Шибанова, который во время конфликта в сквере у Театра драмы толкнул журналиста Максима Румянцева. Румянцев сначала назвал протестующих бесноватыми, а позже обращался к Шабанову, называя его девочкой, и предлагал ему «ответить за слова и бить».



Мужчину обвиняют по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».



По версии следствия, во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года Шибанов из личной неприязни ударил Румянцева с намерением причинить тому вред. В результате этого журналист упал и получил «ушиб головного мозга».



Сам Шибанов и его адвокаты считают, что этот инцидент стал результатом провокации Румянцева, а уголовное дело полностью сфабриковано. Теперь обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.



Напомним, что во время протестов у театра драмы Румянцев снимал сюжет для своей телепередачи. Он подошел к Максиму Шибанову и попросил сказать что-то на камеру, но тот отказался это делать. Молодой человек рассказал, что в тот момент был возмущен тем, что журналист назвал участников акции «бесноватыми».



Румянцев несколько раз назвал Шибанова «девочкой», после чего тот пригрозил сломать ему челюсть. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания», — ответил Румянцев. После этих слов Шибанов толкнул его левой рукой в район плеча, и журналист упал на спину.





Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»