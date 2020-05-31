Еще один крупный пожар разгорелся ночью в Свердловской области

10:38 | 1.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в селе Будка Талицкого городского округа огонь уничтожил надворные постройки и повредил стены частного жилого дома. Площадь горения составила 264 квадратных метра.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:13 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали две спецмашины и 10 спасателей, в том числе сельская добровольная пожарная дружина.



Полностью потушить пожар удалось к 03:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»