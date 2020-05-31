Игроки ФК «Урал» повторно прошли тест на коронавирус

09:31 | 1.06.2020

Фото: scoopnest.com

Футболисты, тренеры и весь персонал клуба «Урал» повторно сдали тест на коронавирус. Как стало известно, все результаты тестов – отрицательные.



Напомним, Covid-19 ранее был обнаружен у нападающего команды Павла Погребняка. Позднее выяснилось, что коронавирусной инфекцией заразилась вся его семья. Сейчас футболист находится под наблюдением врачей. Он уже чувствует себя намного лучше и идет на поправку, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»