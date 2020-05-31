В свердловской деревне всю ночь тушили жилой дом

09:15 | 1.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в деревне Пролетарка Туринского городского округа на площади 300 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и квартира, а также часть второй квартиры двухквартирного частного жилого дома.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:57 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 07:00 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»