В Екатеринбург из США прибыли россияне

21:40 | 31.05.2020

Фото: ТАСС

В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл вывозной борт с россиянами из США. Рейс «Аэрофлота» следовал из Нью-Йорка через Москву. В столицу Урала прилетели 74 человека.



После прохождения всех необходимых процедур 23 человека отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор.



Остальные пассажиры рейса при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы.



Самолет из Екатеринбурга далее проследовал в Новосибирск.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»