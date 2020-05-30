Новости дня
21:40 | 31.05.2020
Фото: ТАСС
В Екатеринбург из США прибыли россияне
После прохождения всех необходимых процедур 23 человека отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор.
Остальные пассажиры рейса при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы.
Самолет из Екатеринбурга далее проследовал в Новосибирск.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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21:40 | 31.05.2020
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В Прикамье подтверждено еще 57 случаев COVID-19
16:35 | 31.05.2020
Свердловчан ждёт пасмурное начало недели
15:36 | 31.05.2020
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки
14:29 | 31.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге увеличился
13:42 | 31.05.2020
Жительнице Нижнего Тагила два месяца не выдают зарплату
12:53 | 31.05.2020
В России число заражённых коронавирусом превысило 405 тысяч
12:48 | 31.05.2020
В Свердловской области от COVID-19 вылечились 2173 человек
12:44 | 31.05.2020
Умер ещё один свердловчанин с подтверждённым коронавирусом
12:38 | 31.05.2020
В Свердловской области выявлено ещё 265 случаев COVID-19
11:49 | 31.05.2020
Евгений Куйвашев поздравил свердловских химиков с праздником
10:46 | 31.05.2020
На Среднем Урале заявили об оказании медпомощи всем нуждающимся в ней даже в условиях Covid-19
10:29 | 31.05.2020
Спасатели высаживают в детских садах Екатеринбурга ели и дубы
10:02 | 31.05.2020
Состав уральского «Автомобилиста» пополнил Сергей Зборовский
09:39 | 31.05.2020
На Среднем Урале пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
03:51 | 31.05.2020
128 жителей Прикамья получили льготную сельскую ипотеку
03:49 | 31.05.2020
Прикамье вошло в топ-20 регионов РФ по темпам цифровизации среднего и высшего образования
17:01 | 30.05.2020
В Екатеринбурге нашлась пропавшая 15-летняя школьница
16:07 | 30.05.2020
На Среднем Урале за сутки провели более 8,5 тысяч тестов на коронавирус
14:40 | 30.05.2020
Свердловские спасатели с помощью беспилотников ищут разжигателей мангалов и костров
13:49 | 30.05.2020
В Нижнем Тагиле двое подростков залили водой Вечный огонь
12:54 | 30.05.2020
На Среднем Урале еще 145 пациентов вылечились от коронавируса
12:42 | 30.05.2020
В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса
12:35 | 30.05.2020
В Свердловской области выявили еще 261 случай заражения коронавирусом
12:25 | 30.05.2020
Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели
11:45 | 30.05.2020
Волонтеры начали дезинфицирующую обработку спортплощадок в Екатеринбурге
10:45 | 30.05.2020
В лидеры по заболеваемости коронавирусом вошли Орджоникидзевский и Кировский районы Екатеринбурга
10:22 | 30.05.2020
Под Асбестом автомобиль насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу