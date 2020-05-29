Врачи обследовали на Covid-19 свыше 7000 свердловчан за сутки

17:19 | 31.05.2020

Фото: mos.ru

По данным на 31 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 7268 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 7022 человека.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 293327. Обследован всего 272231 человек.



Напомним, за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 265 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5449 человек. Выздоровели 2173 (+31 за сутки), скончались 27 (+1).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»