В Екатеринбурге произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки

15:36 | 31.05.2020

Фото: ekb_chp / Instagram

Сегодня, 31 мая, в Екатеринбурге на пересечении улиц Краснофлотцев и Шефской произошла авария с участием легковушки и мотоцикла. Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент Екатеринбург».



Как отмечает очевидец, мотоциклист проехал на «красный» предыдущий перекресток, обогнал по встречной машины, улетел вперед, а там на зелёный поворачивал Lanos, водитель убедился, что никого нет, и поехал, не увидев байкера, который слишком быстро ехал.



По словам очевидцев, в ДТП пострадали два человека – одного без сознания на носилках погрузили в карету скорой помощи, другой остался на месте аварии.



Все детали произошедшего, а также точная информация об участниках и пострадавших в настоящее время устанавливается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»