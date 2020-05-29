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15:11 | 31.05.2020
Фото: скрин с записи выступления
Глава Екатеринбургской епархии отказался прощать проклявшего врачей монаха
«Я его уважаю и люблю по-братски, надеюсь, что это будет для него уроком. Столько времени мы с ним дружили и были близки, я, можно сказать, защищал его, когда на него жаловались, поэтому я тоже несу за это ответственность. Есть люди, которые пели ему дифирамбы о том, что он святой… А святые на небе, мы все грешники, это надо понять. Мне кажется, что постоянное восхваление занесло человека в сторону. Но он человек верующий, сделал очень много добрых дел, и люди, которые благодаря ему что-то в этой жизни получили — помощь, слово назидания и поддержки, — надеюсь, что они его вымолят»,- поделился митрополит.
Также настоятель объяснил, что отец Сергий должен пройти через покаяние.
«Гордыню нужно ломать, она у каждого из нас есть, и каждый из нас ломается. Когда я исповедаюсь, то я себя ломаю: мне нужно сказать, что я сделал неправильно, но я же не хочу об этом говорить. Я епископ, а должен говорить, как я что-то подумал или сделал неправильное. Поэтому мы себя ломаем всегда. Когда мы встраиваем себя в строй православной церкви, то мы и живем таким образом, что через этот слом всего ненужного вырастает правильное и нужное. Церковь — это врачебница, в которую мы приходим и просим исцеления. А если мы считаем себя сами целителями, то это уже перебор, потому что исцеляет только Господь Бог»,- заявил митрополит.
27 апреля Екатеринбургская епархия РПЦ приняла решение об отстранении экс-духовника Натальи Поклонской схиигумена Сергия от проповедей и публичных высказываний. Позже схиигумен нарушил запрет и выступил с видеообращением, после чего религиозного деятеля отстранили от священнослужения. Теперь судьбу Сергия будет решать суд.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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