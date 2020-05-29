Жительнице Нижнего Тагила два месяца не выдают зарплату

13:42 | 31.05.2020

Фото: letokurgan.ru

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, что уже два месяца не получает зарплату.



По словам девушки, она работает в ресторане «Бургер Кинг» и из-за введения особого режима два месяца находится на изоляции. Горожанка спросила, кто ей возместит невыплаченные деньги.



Евгений Куйвашев посоветовал тагильчанке как можно скорее встать на учёт в Центр занятости, чтобы получать пособие по безработице, в том случае, если она была уволена. Также он напомнил, что её работодатель, как и многие другие предприниматели, имеет возможность получить льготные кредиты для выплаты зарплаты и сохранения трудового коллектива.



«Когда читаю подобные вашему обращения, никак не могу понять руководителей организаций, бросивших своих сотрудников на произвол судьбы. Не знаю, как оформлены ваши трудовые отношения, но, если вас официально никто не увольнял, работодатель обязан был отправить вас домой с сохранением заработной платы»,- рассказал Куйвашев в Instagram.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»