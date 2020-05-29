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12:53 | 31.05.2020

Фото: РИА Новости

В России число заражённых коронавирусом превысило 405 тысяч

За минувшие сутки в России зарегистрировали 9268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 405 843 человек.

В России число заражённых коронавирусом превысило 405 тысяч

Больше всего заболевших в Москве (+2595 человек за последние сутки), Подмосковье (+757), Санкт-Петербурге (+369), Нижегородской (+301) и Свердловской (+265) областях.

За минувшие сутки умерли еще 138 пациентов с COVID-19. Всего – 4693 человека. Выздоровели в общей сложности 171 883 человека (+4414 за сутки).

В стране проведены свыше 10,6 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19 (+327 тысяч тестов за последние сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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