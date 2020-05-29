В Свердловской области от Covid-19 вылечились 2173 человек

12:48 | 31.05.2020

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По данным на утро 31 мая, в Свердловской области от коронавируса вылечились 2173 человек. За сутки их число увеличилось на 31.



Напомним, за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 265 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5449 человек. В Свердловской области умер ещё один человек с ранее подтверждённым Covid-19. Общее число умерших в регионе возросло до 27.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»