Умер ещё один свердловчанин с подтверждённым коронавирусом

12:44 | 31.05.2020

Фото: vestivrn.ru

За последние сутки в Свердловской области умер ещё один человек с ранее подтверждённым Covid-19. Общее число умерших в регионе возросло до 27.



Напомним, за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 265 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5449 человек. Количество выписавшихся по выздоровлению в регионе достигло 2173 (+31 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»