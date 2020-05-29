Новости дня
12:44 | 31.05.2020
Фото: vestivrn.ru
Умер ещё один свердловчанин с подтверждённым коронавирусом
Напомним, за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 265 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5449 человек. Количество выписавшихся по выздоровлению в регионе достигло 2173 (+31 за сутки).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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