Автоинспекторы научили уральских школьников безопасному поведению на дорогах

12:05 | 31.05.2020

Фото: кировский.екатеринбург.рф

Автоинспекторы провели онлайн-занятия по правилам дорожного движения для екатеринбургских школьников и педагогов.



Как сообщили в Администрации Кировского района, с детьми подробно разобрали типичные ошибки пешеходов при переходе проезжей части дороги, о ситуациях-ловушках, о правилах поведения в общественном транспорте, а большая часть занятий была посвящена правилам безопасности при движении на велосипедах и самокатах.



Педагогам автоинспекторы дали рекомендации по организации занятий по правилам дорожного движения в следующем учебном году и рассказали об интернет-ресурсах, где можно найти полезные материалы по теме.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»