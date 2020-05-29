Евгений Куйвашев поздравил свердловских химиков с праздником

11:49 | 31.05.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. По словам главы региона, в современном мире «химическая промышленность – одна из наиболее перспективных отраслей, обеспечивающих инновационное развитие экономики».



«Уважаемые работники химической промышленности, учёные и ветераны отрасли! Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, постоянный научно-технологический поиск, ответственность и весомый вклад в развитие экономики Свердловской области и России»,- приводит слова главы региона «Областная газета».



Евгений Куйвашев напомнил, что Свердловская область по праву считается одним из передовых центров развития химической индустрии в России. Объём отгруженных товаров предприятий химического комплекса по итогам 2019 года составил 120,9 млрд рублей, что на 6,8 процента выше показателей предыдущего года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»