На Среднем Урале заявили об оказании медпомощи всем нуждающимся в ней даже в условиях Covid-19

10:46 | 31.05.2020

Фото: skr.su

В Свердловской области даже в условиях коронавируса продолжают оказывать медицинскую помощь всем тем, кто в ней нуждается. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своём Instagram, отвечая на вопрос подписчика, по мнению которого, вся медицина брошена на борьбу с COVID-19 в ущерб больным с другими заболеваниями.



По словам губернатора, проведена действительно серьёзная мобилизация с точки зрения подготовки мест для больных COVID-19, однако не совсем правильно говорить, что вся система здравоохранения брошена на это.



«Мы не прекращали оказывать экстренную и неотложную помощь. Вот, по данным свердловского ТФОМС, с начала года в медицинские организации за лечение пациентов было направлено 18,9 миллиарда рублей. При этом на борьбу с коронавирусной инфекцией непосредственно система медстрахования "потратила" лишь около 20 миллионов, а все остальные средства пошли на неотложную и плановую помощь свердловчанам.



Несмотря на некоторые ограничения с оказанием плановой помощи – в поликлиниках была прекращена диспансеризация и профилактические осмотры, госпитализации в стационар, если это позволяет состояние пациента, также были перенесены на более поздний срок – помощь по наиболее социально значимым заболеваниям, например, инфарктам и инсультам, оказывается в том же объеме, что и в "докоронавирусный" период. А объем онкологической помощи в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года даже несколько вырос», - отметил Евгений Куйвашев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»