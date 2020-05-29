Спасатели высаживают в детских садах Екатеринбурга ели и дубы

10:29 | 31.05.2020

Фото: верх-исетский.екатеринбург.рф

Сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Екатеринбурга высадили саженцы ели и дуба на территории детского сада № 18 (ул. Бебеля), сообщают в Администрации Верх-Исетского района. Озеленение прошло в рамках акции «30 добрых дел».



«Процесс очень простой: выкопал ямку, полил, посадил саженец, засыпал свежей привезенной землёй и снова полил. Молодому дереву необходимо много воды. Любое растение при должном уходе и заботе со временем вырастает и начнёт радовать окружающих»,- рассказала заведующая детским садом № 18 Ольга Круглая.



Следующим учреждением, где появятся новые деревья, станет детский сад № 27 на улице Опалихинской.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»