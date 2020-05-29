Состав уральского «Автомобилиста» пополнил Сергей Зборовский

10:02 | 31.05.2020

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» в обмен на денежную компенсацию приобрел права на бронзового призёра чемпионата мира 2017 года в составе молодежной сборной России Сергея Зборовского. Клуб заключил с защитником односторонний контракт на два сезона.



Сергей родился 21 февраля 1997 года в Москве. Воспитанник столичных школ «Северная Звезда», ЦСКА и «Динамо». Профессиональную карьеру начинал в молодежной команде ХК МВД. В 2014 году уехал в Канаду, где три сезона выступал в молодежной лиге Запада за команду «Реджайна Пэтс». В 239-ти матчах набрал 98 (18+80) очков, показатель полезности +133. Стал лучшим игроком регулярного чемпионата WHL 2016/17 по показателю полезности.



В 2015 году был задрафтован командой НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2017 году дебютировал в АХЛ, сыграв 10 матчей за «Хартфорд», но основную часть сезона провел в Лиге Восточного побережья (ECHL), выступая за «Гринвилл». В 2018 году Сергей вернулся в Россию, подписал контракт с ХК «Сочи», в прошлом году перешел в «Торпедо». Всего в КХЛ сыграл 67 матчей, набрал 6 (2+4) очков, показатель полезности +6.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»