Евгений Куйвашев ответил на просьбу о смягчении режима самоизоляции в регионе

18:46 | 30.05.2020

Сегодня, 30 мая, Евгений Куйвашев в своем Instagram ответил свердловчанам, которые просят об ослаблении режима самоизоляции. Одна из жительниц в своем обращении к губернатору отметила, что горожане итак не соблюдают установленные правила, а потому надо «отпустить всех».



«Сегодня у нас снова больше двух с половиной сотен новых случаев заражения. И чья-то сегодняшняя прогулка под предлогом того, что все устали от самоизоляции, завтра обернется новой сотней заболевших. И тогда, конечно, ни о каких ослаблениях режима речи даже вести будет невозможно. Вы совершенно правы - наш мир уже никогда не будет прежним, но он должен стать более безопасным для здоровья», - ответил губернатор.



Кроме того, Евгений Куйвашев рассказал о том, что региональное правительство в ближайшее время разработает специальные программы защиты общественного здоровья, которые помогут жить в условиях пандемии.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»