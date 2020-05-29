В Екатеринбурге полицейские применили табельное оружие при задержании дебошира

17:37 | 30.05.2020

Фото: В.Н. Горелых

30 мая сотрудники полиции Екатеринбурга, выезжавшие на вызов граждан, применили при задержании дебошира табельное оружие.



Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых, 30 мая в 01:23 в дежурную часть ОП № 15 городского УМВД поступило тревожное сообщение о мужчине, который топором изрубил дверь местной жительнице на улице Кузнецова в Орджоникидзевском районе облцентра.



Полицейские, прибывшие на место происшествия, действительно обнаружили повреждения двери квартиры и перил в двухэтажном многоквартирном доме. Там же полицейские увидели мужчину с мешком и сейфом в руках и потребовали, чтобы он остановился, но он бросил свои вещи, выхватил нож, пистолет и напал на одного из полицейских.



В результате нападения один из патрульных получил колюще-режущим предметом ранение в область плеча. Его напарник вынужден был применить табельное оружие и выстрелить в ногу дебоширу. Раненому сержанту оказана помощь в больнице, госпитализация не потребовалась. Нападавший, в свою очередь, был доставлен в медучреждение, где под охраной стражей порядка будет проходить курс лечения.



«Задержанным гражданином оказался молодой человек 1990 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств (ч.2 ст.228 УК РФ). Сыщики уголовного розыска изъяли на месте конфликта орудие преступления - охолощенный пистолет "Беретта" и кухонный нож, а в квартире подозреваемого - бутылки из-под алкоголя и 2 коробки от охолощенных «стволов». Мужчина находился в состоянии опьянения. На вопрос оперуполномоченных, зачем рубил двери соседей, ответить затруднился. Но то, что осознал о содеянном – факт. В спешном порядке он собрал самое необходимое и пытался ретироваться после того, как увидел, что служебный автомобиль полиции убыл от дома. Злоумышленник не знал, что патрульная машина просто освободила проезжую часть для беспрепятственного проезда других транспортных средств и находилась за углом. По данному факту представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, - хулиганство», – рассказал полковник Горелых.



Собранные материалы полиция направила для принятия процессуального решения о нападении на наряд ППС в региональный Следственный комитет. Начальник главка МВД генерал-майор полиции Александр Мешков поручил руководству территориального ОВД проработать вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»