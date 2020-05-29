В Екатеринбурге нашлась пропавшая 15-летняя школьница

17:01 | 30.05.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге завершились поиски 15-летний школьницы, которая 25 мая ушла к подруге и пропала. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что 29 мая школьница самостоятельно вернулась домой.



«В отношении нее противоправных деяний не совершено. Полицейские провели с подростком и ее законным представителем — отцом профилактическую беседу. Папа девочки привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за несвоевременное сообщение в МВД о розыске. Как оказалось, школьница уже уходила из дома, однако отец о розыске в полицию не заявлял. Девочку в подразделении по делам несовершеннолетних поставили на учет», – сообщили в полиции.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»