На Среднем Урале за сутки провели более 8,5 тысяч тестов на коронавирус

16:07 | 30.05.2020

Фото: sakhalin.info

За минувшие сутки в Свердловской области специалисты провели 8516 исследований проб на коронавирус. Тестировали тех людей, которые имели показания для обследования, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



В общей сумме за прошедшие сутки медики обследовали 8069 человек.



Общее количество проведенных исследований в Свердловской области составляет 286059. Всего обследовано 265209 человек.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»