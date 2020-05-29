Свердловские спасатели с помощью беспилотников ищут разжигателей мангалов и костров

14:40 | 30.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели МЧС Свердловской области начали использовать беспилотники, чтобы отслеживать нарушителей противопожарного режима в регионе. Предотвращать пожары помогают дроны, которыми управляют сотрудники Росгвардии.



«Авиаразведка позволяет в кратчайшие сроки на значительных территориях обнаружить очаги возгораний, чтобы оперативно принять меры по их ликвидации, а также выявить граждан, которые разводя открытый огонь и сжигая траву, ставят под угрозу безопасность окружающих», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Дроны могут подниматься на высоту 3,5 тысяч метров и охватывать радиус до 50 километров. С помощью них уже удалось выявить одного нарушителя: в Нижней Синячихе оштрафовали дачника, который сжигал траву на своем участке.



Напомним, что противопожарный режим в Свердловской области действует с 1 мая.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»