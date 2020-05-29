В Нижнем Тагиле двое подростков залили водой Вечный огонь

13:49 | 30.05.2020

Фото: портал "Между строк"

В пятницу, 29 мая, двое неизвестных залили водой Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает портал «Между строк».



На видеозаписи с камер наблюдения видно, что двое подростков залили Вечный огонь водой из пластиковой бутылки, а после ушли.



В настоящее время работа Вечного огня восстановлена, а личности вандалов устанавливаются. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.



Органами СКР инициирована передача материалов проверки из полиции следователям СК.



«По предварительным сведениям, данное противоправное деяние было совершено дерзко, в светлое время суток, в присутствии нескольких граждан, с очевидным намерением неизвестных злоумышленников противопоставить себя обществу. Сразу после содеянного злоумышленники скрылись с места происшествия. В случае принятия прокуратурой положительного решения о передаче материалов проверки, сотрудниками СКР будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников, выяснение обстоятельств и точных мотивов, дачу противоправным действиям принципиальной правовой оценки, а также на выяснение причин и условий, способствовавших данному кощунственному деянию», – отметили в региональной службе СУ СК РФ.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»