На Среднем Урале еще 145 пациентов вылечились от коронавируса

12:54 | 30.05.2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По данным на 30 мая, за последние сутки на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались 145 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией.



Всего уральские врачи вылечили 2142 пациента.



Напомним, что всего в Свердловской области выявлены 5184 случая заражения COVID-19, из которых 261 - за последние сутки.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»