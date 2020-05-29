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12:54 | 30.05.2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Среднем Урале еще 145 пациентов вылечились от коронавируса

По данным на 30 мая, за последние сутки на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались 145 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Всего уральские врачи вылечили 2142 пациента.

Напомним, что всего в Свердловской области выявлены 5184 случая заражения COVID-19, из которых 261 - за последние сутки.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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