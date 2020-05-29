Еще одна смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в Свердловской области

12:48 | 30.05.2020

Фото: news-life.org

В Свердловской области скончался еще один пациент, у которого был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, число смертей больных с COVID-19 в регионе увеличилось до 26.



Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 5184 случая заражения коронавирусом, 261 из которых был зафиксирован за последние сутки.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»