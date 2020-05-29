За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. 41,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни, сообщает федеральный Оперштаб.За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек, зафиксирован 181 летальный исход.Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения инфекции в стране зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.