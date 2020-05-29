В Свердловской области выявили еще 261 случай заражения коронавирусом

12:35 | 30.05.2020

Фото: ТАСС

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили еще 261 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 5184.



Больше зараженных COVID-19 в Свердловской области по-прежнему проживает в Екатеринбурге. За сутки специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили диагноз у 193 жителей уральской столицы. Кроме того, диагноз COVID-19 подтвержден у жителей Асбеста, Алапаевского, Арамильского, Артинского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Кушвы, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского и Сысертского городских округов, Уральского.



Добавим, что в России за последние сутки зафиксировали 8952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, выздоровело 8 212 россиян, зафиксирован 181 летальный исход.



Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения инфекции в стране зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.



Напомним, что ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что бессимптомные пациенты с Covid-19 в регионе больше не будут входить в официальную статистику по заболевшим.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»