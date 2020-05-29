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12:25 | 30.05.2020

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели

29 мая в вечернее и ночное время инспекторы ДПС ГИБДД Екатеринбурга совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД провели рейд по выявлению нетрезвых водителей. Помимо этого, автоинспекторы пресекали и другие грубые нарушения. Инспекторам ДПС даже пришлось погоняться за нарушителями.

Так, на перекрестке улиц Шефская-Космонавтов водитель Toyota Land Cruiser Prado не остановился на требование об остановке, увеличив скорость. Инспекторы устроили погоню, догнав нарушителя около перекрестка с улицей Фрезеровщиков. В ходе попытки скрыться водитель даже проехал на запрещающий красный сигнал светофора.

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели


Как показало освидетельствование на алкогольное опьянение, мужчина оказался пьян – алкотестер показал 0,569 мг/ на литр выдыхаемого воздуха, что в 4 раза превышает допустимую норму. Впрочем, впоследствии он и сам не стал скрывать этого, пояснив, что пил бренди, отмечая с друзьями конец рабочей недели. На вопрос, почему нельзя было вызвать такси, чтобы доехать до дома, мужчина ответил, что «не первый день за рулем» и нормально себя чувствует. Опыт вождения у мужчины составляет семь лет.

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей неделиЗа руль любимого внедорожника мужчина еще долго не сядет


Кроме административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный сигнал светофора, ему грозит ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции, вплоть до административного ареста.

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели


Инспекторы ДПС проводили рейды не только в Орджоникидзевском районе – нарушителей ловили на выезде из Екатеринбурга по Новомосковскому тракту, Сибирском тракте и других развязках.

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели


Всего за время рейда, как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, зафиксировано 15 грубых нарушений ПДД, в том числе полицейские выявили 3 пьяных водителя, одного гражданина полицейские привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Выявлено 2 водителя, которые управляли транспортным средством без документов, задержаны 3 водителя, которые управляли автомобилями, не имея на это права.

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели


Кроме этого, в отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу доставлялся водитель, который повторно управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели


Также, выявлены факты нарушений водителями перевозки пассажиров, не использования ремней безопасности, нарушения норм светопропускания передних боковых стекол.

Как рассказал начальник отделения организации службы полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Николай Коломыцев, с начала года в областном центре сотрудники ГИБДД задержали 639 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 180 человек - в наркотическом. с участием водителей, имеющих признаки опьянения, произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, 4 человека погибли и 45 травмированы.

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели

Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели

© «Вечерние ведомости»

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