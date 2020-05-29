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12:25 | 30.05.2020
Инспекторы ДПС Екатеринбурга устроили погоню за водителем, отмечавшим конец рабочей недели
Так, на перекрестке улиц Шефская-Космонавтов водитель Toyota Land Cruiser Prado не остановился на требование об остановке, увеличив скорость. Инспекторы устроили погоню, догнав нарушителя около перекрестка с улицей Фрезеровщиков. В ходе попытки скрыться водитель даже проехал на запрещающий красный сигнал светофора.
Как показало освидетельствование на алкогольное опьянение, мужчина оказался пьян – алкотестер показал 0,569 мг/ на литр выдыхаемого воздуха, что в 4 раза превышает допустимую норму. Впрочем, впоследствии он и сам не стал скрывать этого, пояснив, что пил бренди, отмечая с друзьями конец рабочей недели. На вопрос, почему нельзя было вызвать такси, чтобы доехать до дома, мужчина ответил, что «не первый день за рулем» и нормально себя чувствует. Опыт вождения у мужчины составляет семь лет.
Кроме административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный сигнал светофора, ему грозит ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции, вплоть до административного ареста.
Инспекторы ДПС проводили рейды не только в Орджоникидзевском районе – нарушителей ловили на выезде из Екатеринбурга по Новомосковскому тракту, Сибирском тракте и других развязках.
Всего за время рейда, как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, зафиксировано 15 грубых нарушений ПДД, в том числе полицейские выявили 3 пьяных водителя, одного гражданина полицейские привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Выявлено 2 водителя, которые управляли транспортным средством без документов, задержаны 3 водителя, которые управляли автомобилями, не имея на это права.
Кроме этого, в отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу доставлялся водитель, который повторно управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.
Также, выявлены факты нарушений водителями перевозки пассажиров, не использования ремней безопасности, нарушения норм светопропускания передних боковых стекол.
Как рассказал начальник отделения организации службы полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Николай Коломыцев, с начала года в областном центре сотрудники ГИБДД задержали 639 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 180 человек - в наркотическом. с участием водителей, имеющих признаки опьянения, произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, 4 человека погибли и 45 травмированы.
© «Вечерние ведомости»
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