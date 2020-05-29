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10:45 | 30.05.2020

Фото: Александр Зайцев/"Областная газета"

В лидеры по заболеваемости коронавирусом вошли Орджоникидзевский и Кировский районы Екатеринбурга

Орджоникидзевский и Кировский районы лидируют по заболеваемости коронавирусом в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В свою очередь, минимальное число заболевших было выявлено в Октябрьском районе Екатеринбурга. Однако конкретных цифр на официальном портале городской администрации не озвучивается.

Напомним, что ранее лидером по числу выявленных больных коронавирусом считался Железнодорожный район города, где вспышка заболевания произошла на складском комплексе сети «Красное и Белое».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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написал: Светлана   |   Сегодня, 12:01  
 
Техническая 22/3 ни разу за всё время ковида подъезды не обрабатывали, сейчас начали менять лифты, обработайте подъезды ведь приходят монтажники, проверяльщики, полно людей, неизвестно чем они болеют. При чём в доме проживает много киргизо-таджиков, которые торгуют на "таганском ряду", а это двойной риск. Очень просим обработать наш дом.
  [цитировать]
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