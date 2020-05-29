В лидеры по заболеваемости коронавирусом вошли Орджоникидзевский и Кировский районы Екатеринбурга

Техническая 22/3 ни разу за всё время ковида подъезды не обрабатывали, сейчас начали менять лифты, обработайте подъезды ведь приходят монтажники, проверяльщики, полно людей, неизвестно чем они болеют. При чём в доме проживает много киргизо-таджиков, которые торгуют на "таганском ряду", а это двойной риск. Очень просим обработать наш дом.