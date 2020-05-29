Новости дня
10:45 | 30.05.2020
Фото: Александр Зайцев/"Областная газета"
В лидеры по заболеваемости коронавирусом вошли Орджоникидзевский и Кировский районы Екатеринбурга
В свою очередь, минимальное число заболевших было выявлено в Октябрьском районе Екатеринбурга. Однако конкретных цифр на официальном портале городской администрации не озвучивается.
Напомним, что ранее лидером по числу выявленных больных коронавирусом считался Железнодорожный район города, где вспышка заболевания произошла на складском комплексе сети «Красное и Белое».
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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