Почти на три десятка магазинов в Екатеринбурге составят протоколы о нарушении ограничительных мер

20:00 | 29.05.2020

Фото: saransk.bezformata.com

В Екатеринбурге на 27 продовольственных магазинов составят протоколы из-за выявленных нарушений, связанных с особым режимом из-за эпидемии, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Отмечается, что чаще нарушения связаны с несоблюдением покупателями масочного режима, а также несоблюдением дистанционных норм и санитарных требований по обработке торговых зон. Кроме того, в одном из магазинов выявили нарушения в термометрии персонала.



Всего в течение недели министерство общественной безопасности проверило 47 магазинов уральской столице. Материалы, составленные на магазины, нарушающие противоэпидемические нормы, будут отправлены в суд для определения меры наказания для объектов и юрлиц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»