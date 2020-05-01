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20:00 | 29.05.2020
Фото: saransk.bezformata.com
Почти на три десятка магазинов в Екатеринбурге составят протоколы о нарушении ограничительных мер
Отмечается, что чаще нарушения связаны с несоблюдением покупателями масочного режима, а также несоблюдением дистанционных норм и санитарных требований по обработке торговых зон. Кроме того, в одном из магазинов выявили нарушения в термометрии персонала.
Всего в течение недели министерство общественной безопасности проверило 47 магазинов уральской столице. Материалы, составленные на магазины, нарушающие противоэпидемические нормы, будут отправлены в суд для определения меры наказания для объектов и юрлиц.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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