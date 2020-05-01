Свердловчане узнают о продлении ограничительных мер к понедельнику

19:41 | 29.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Жителям Свердловской области расскажут, будут ли продлены ограничительные меры на следующей неделе, к понедельнику, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Понимаю, что в конце рабочей недели вам бы хотелось узнать, будет ли продление ограничительных мер на следующей неделе. Я сейчас между двух огней. Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне. Дайте мне еще два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении», – написал глава области.



Окончательная позиция о сохранении или снятии ограничений будет выработана на основе статистики заболеваемости за выходные.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»