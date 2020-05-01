В Свердловской области уволили директора МУПа за трудоустройство своего сына

19:05 | 29.05.2020

Фото:ucpk96.su

В Пышминском районе директора муниципальной управляющей организации уволили за непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.



Сотрудники прокуратуры установили, что «Управляющая компания «Служба заказчика» приняла на работу сына директора в качестве инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий. Позже у руководителя компании возник конфликт интересов.



«В ходе проверки установлено, что уведомление о возможности возникновения конфликта интересов в связи с нахождением сына в непосредственном подчинении директором муниципальной управляющей компании не направлялось, меры по урегулированию конфликта интересов им не были приняты», - сказали в прокуратуре.



Поэтому прокурор района потребовал устранить нарушения антикоррупционного законодательства. В настоящее время директор со своей должности уволен.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»