В выходные в Екатеринбурге пройдут рейды по пьяным водителям

18:27 | 29.05.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В уральской столице в выходные ГИБДД устроит рейды по нетрезвым водителям. Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, в мероприятиях будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы.



Полицейские будут ловить и водителей, не имеющих прав, а также пресекать нарушения правил выезда на полосу встречного движения.



Отметим, что с начала года сотрудниками Госавтоинспекции было задержано 639 водителей в состоянии опьянения, при этом 180 из них были в наркотическом опьянении. Было зарегистрировано 24 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, 4 человека в ходе происшествий погибли, а 45 были травмированы.



«Оказать помощь сотрудникам ГИБДД по исключению из участия в дорожном движении нетрезвых водителей могут жители и гости Екатеринбурга, позвонив по телефону 02 и сообщив о месте нахождения транспортного средства, которым управляет нетрезвый водитель. Кроме этого, гражданам не следует допускать до управления автомобилями нетрезвых родственников или друзей. Взаимодействие полиции и граждан в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения поможет не допустить гибели людей в дорожно - транспортных происшествиях», - подчеркнули в ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»