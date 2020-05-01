В Свердловской области суд оштрафовал «Красное и Белое» на 450 тысяч рублей

18:12 | 29.05.2020

Фото: 123ru.net

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал юридическое лицо, ответственное за распределительный центр сети магазинов «Красное и Белое» в Екатеринбурге, на 450 тысяч рублей. Штраф необходимо уплатить в течение 60 дней с момента постановления в законную силу.



Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что у рабочих было недостаточно санитарно-гигиенических масок и средств индивидуальной защиты. В помещениях, где трудились люди, не было бактерицидных облучателей воздуха, а перед сменой никто не измерял сотрудникам температуру. К работе допускали сотрудников, которые контактировали с заболевшими.



Представитель компании «Красное и Белое» опровергла некоторые доводы санврачей. Она заявила, что на складе были защитные маски и объявления, предупреждающие о необходимости мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, там были бактерицидные лампы, но в меньшем количестве, чем того требуют нормы. После проверки Роспотребнадзора все нарушения устранили. Она попросила назначить наказание, которое не связано с закрытием склада, поскольку там хранятся в том числе продукты и серверное оборудование для обслуживания сети алкомаркетов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»