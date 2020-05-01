Посевная кампания в Свердловской области завершена на 90%

17:51 | 29.05.2020

Фото: government-nnov.ru

В Свердловской области подходит к завершению посевная кампания - на сегодняшний день засеяно более 90% посевных площадей. Полевые работы идут с опережением среднегодовых сроков.



«Следующий этап – вовремя провести химическую обработку посевов и в ближайшие две недели приступить к заготовке кормов», – рассказал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев.



Добавим, в агрохозяйстве «Каменское», где идет третий этап посевной кампании, усилили меры санитарной безопасности: трактористы в бригадах разведены по сменам, обеды в полях проходят с дополнительными мерами предосторожности.



Всего в «Каменском» трудится 700 человек. На сегодняшний момент ведется сев однолетних трав – овса, пшеницы, гороха, кукурузы. У хозяйства 1100 гектаров, 800 из них уже засеяно.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»