В Нижнем Тагиле ищут управляющую компанию для домов в поселке Уралец

17:05 | 29.05.2020

Фото: klbamatar.by

Мэрия Нижнего Тагила объявила о начале конкурса по выбору управляющей компании, которой предстоит обслуживать многоквартирные дома в поселке Уралец. Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.



Согласно документу, речь идет о домах, расположенных на улицах Ленина, 3, 36, 40, 42, Трудовая, 19, 30, 32, 34. Контролировать исполнение постановления предстоит замглавы горадминистрации Нижнего Тагила Владиславу Горячкину.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»