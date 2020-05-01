В Свердловской области бессимптомные пациенты с Covid-19 больше не входят в официальную статистику

16:46 | 29.05.2020

Фото: oblgazeta.ru

Власти Свердловской области больше не будут включать бессимптомных пациентов с коронавирусом в официальную статистику по заболевшим. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков.



«Изменения в статистику внесены, появились рекомендации новые. Мы уже со вчерашнего дня начали переходить к новым механизмам – отдельно считаются заболевшие, у кого выявлен коронавирус, и кто заболел, потому что есть просто носители – они больными не являются, они будут считаться отдельно. Заболеваемость будем определять по заболевшим, а не просто по носителям. У нас примерно половина, у кого выявлен коронавирус, – носители, но не заболели. Для больного главное лечение, а для носителя – изоляция», – сказал Креков.



Напомним, на Среднем Урале за минувшие сутки зафиксировано еще 230 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»