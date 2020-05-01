В Екатеринбурге между Академическим и Широкой Речкой построят бассейн

16:24 | 29.05.2020

Фото: shirokaya-rechka.ru

В Екатеринбурге на улице Тенистой началось строительство бассейна для жителей Академического и Широкой Речки. Объект войдет в состав образовательного центра, куда включены также детский сад и школа.



По муниципальному контракту работы должны завершиться к 2022 году. В связи со строительством перекресток Тенистая – Соболева будет закрыт для транспорта с 5 июня и до конца лета.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»