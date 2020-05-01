В Екатеринбурге пополнили автопарк станции скорой помощи для перевозки больных коронавирусом

В Екатеринбурге на дежурство заступили 12 новых машин скорой помощи, из них 2 реанимобиля, сообщил депутат городской думы Алексей Вихарев. Он отметил, что не раз поднимал вопрос о дефиците автомобилей, и сейчас, в критической ситуации пандемии пополнение парка как никогда важно. Часть из новых автомобилей будет задействована для перевозки больных коронавирусом.Затраты на приобретение авто составили 48 млн рублей, расходы поделили пополам администрация и городская дума Екатеринбурга.«Три машины ставим на линию уже сегодня, затем каждый день будем выпускать еще три-четыре машины: на них надо установить систему ГЛОНАСС и наши рации», — рассказал главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.