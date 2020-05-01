«УГМК Застройщик» завершил реставрацию здания лаборатории при Симановской мельнице. В нём будет детский «МИР ОТКРЫТИЙ»

Фото: Пресс-служба УГМК

«УГМК Застройщик» сохранил памятник архитектуры. В отреставрированном и восстановленном здании старинной лаборатории разместится Детский центр развития «МИР ОТКРЫТИЙ».Реализация проекта заняла семь лет. Разработка концепции приспособления здания и эскизное проектирование началось в 2013 году, проектной документации – в 2018 году. Непосредственно работы по реставрации объекта и приспособлению его под центр развития компания «УГМК Застройщик» начала в феврале 2019 года, после получения положительного Акта государственной историко-культурной экспертизы и согласования Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и положительного заключения государственной экспертизы.Компания успешно решила нестандартную и интересную с архитектурной точки зрения задачу: реставрацию и интеграцию в единое пространство ЖК «Макаровский» производственной лаборатории Симановской мельницы с сохранением ее исторического облика.«Немаловажным было то, что мы стремились не просто формально сохранить здание, но и вдохнуть в него новую жизнь, сделав его эстетичным и функциональным дополнением существующей части жилых объектов «Макаровского». Отдельное спасибо ООО «АПМ-1», выполнившей проектные работы. Это была сложная и нестандартная задача, но мы были уверены в том, что известная в городе как одна из ведущих проектных организаций, работающих с объектами культурного наследия во главе с Почетным архитектором России, Членом Союза архитекторов Рудневым Владимиром Геннадьевичем, обязательно справится. Работы велись под надзором Управления государственной охраны ОКН Свердловской области и Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Благодарим также начальника Управления - Рябинина Евгения Геннадьевича и директора Департамента – Россолова Алексея Петровича. Качество строительно-монтажных работ в процессе всей реконструкции контролировалось специалистами строительного контроля АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский», - отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК Застройщик» Евгений Мордовин.Историческая часть здания сохранена, отреставрирована и воссоздана по аналогам с историческими элементами. Оригинальная кирпичная кладка очищена от загрязнений, разрушенные участки восстановлены с использованием исторического кирпича, укреплены и защищены от воздействий внешней среды при помощи современных строительных материалов. Объект получил новый внутренний каркас из стальных балок и монолитных железобетонных плит, новую крышу и кровлю в исторической форме из плоского стального оцинкованного листа с полимерным покрытием. В оконных проемах конструкциях были смонтированы установлены немецкие двухкамерные стеклопакеты с использованием стекла фирмы Guardian Glass (США), при этом исторические габариты проемов сохранились. Для естественного освещения помещений мансардного этажа в плоскости совмещенной наклонной кровли были установлены мансардные окна.«Мы устранили все аварийные участки; воссоздали многие утраченные архитектурные элементы: боковой аттик (по аналогии с сохранившимися), детали фриза и карнизов, спусков в подвал со стороны главного фасада и т.д. Также были выполнены работы по устройству нового широкого дверного проема, что необходимо для нормативного приспособления здания под детский центр развития. Часть исторических дверных проемов по путям эвакуации была расширена в связи с требованиями пожарной безопасности. Внутренние инженерные сети полностью обновлены с использованием самых современных технологических решений. Теперь в здании обеспечено теплоснабжение от собственного ИТП, водоснабжение с дополнительной четырехступенчатой системой очистки воды, приточно-вытяжная вентиляция. При этом общая площадь здания после реставрации увеличилась с 881,6м2 до 1 290м2, за счет использования чердачного пространства под мансардный этаж», - рассказал Евгений Мордовин.Так же ответственно застройщик подошел к благоустройству прилегающей территории; пешеходные зоны обустроены тротуарной плиткой, для площадок под малые архитектурные формы (детские качели, игровой комплекс, песочницу и др.) в качестве покрытий были использованы природная морская галька и специальное резиновое покрытие для спортивной зоны, проведено озеленение.«В процессе работ были выявлены сложные моменты. Например, выяснилось, что отметка подошвы фундаментов со стороны восточного фасада расположена выше отметки подошвы фундаментов западного фасада. В связи с этим было принято решение выполнить консервацию существующих бутовых фундаментов со стороны западного фасада путем сохранения сложившегося грунтового основания вокруг и под фундаментами для исключения возможных деформаций несущих конструкций здания при «откопке» фундаментов. Работы по реставрации велись очень бережно, многое было реализовано практически «вручную», «по кирпичику». За это мы благодарны подрядным организациям - ООО «Вест», ООО «СМП-Строй», ООО «Система-2», ООО «РЕСТОСТРОЙ». Они действительно профессионалы своего дела, мы в этом убедились», - отметил Евгений Мордовин.Общий бюджет проекта составил: 174,3 млн. рублей, из них 107,1 – стоимость строительно-монтажных и реставрационных работ.В «МИРЕ ОТКРЫТИЙ» будет заниматься несколько групп численностью до 15 детей: 4 группы полного дня и по одной группе для кратковременного пребывания, включая группу выходного дня. В здании располагаются помещения для присмотра и ухода, организации досуговой деятельности детей. Территория Детского центра развития благоустроена малыми архитектурными формами и игровыми комплексами, которые дают возможность детям заниматься разным видами деятельности (спортивной, познавательной, игровой). Внутреннее пространство Детского центра развития, его дизайн и интерьер погружают ребенка в комфортную и безопасную развивающую среду. Мягкая цветовая гамма, теплое дерево пола, гармония пропорций в интерьере призваны помочь детям в развитии воображения и эстетического вкуса. Характер групп задают яркие цветовые акценты в их дизайне: в «МИРЕ ОТКРЫТИЙ» дети будут развиваться, играть и общаться в Лимонной, Бисквитной, Мятной, Медовой, Вишневой Лабораториях под руководством опытных воспитателей и организаторов досуговой деятельности.Помещения «групп-лабораторий» многофункциональны – их пространство может трансформироваться для проведения досуговых и развивающих мероприятий как с малышами 2-3 лет, так и с детьми более старшего возраста.«Пространство, окружающее ребенка в нашем учреждении, базируется на трех китах: трансформируемость, эстетичность, забота. Развивающая среда, насыщенная предметами, которые интересно взять в руки, разобраться в их устройстве, применить в игре. Ребенку предоставлено много возможностей для самовыражения. Среда, созданная в Детском центре развития, окутана психолого-эмоциональной заботой, выражающейся в уважительном отношении к личному пространству малыша. Даже прогулочная территория организована нестандартно. Мы отказались от концепции единой игровой зоны, разделив территорию по видам деятельности ребенка: здесь есть игровая, познавательная, двигательная, музыкальная зоны, мини-парк растений и даже «Поляна переговоров», - отметила директор Детского центра развития «МИРА ОТКРЫТИЙ» Кондратьева Ольга Николаевна.