Жительнице Свердловской области грозит реальный срок за приобщение товарища к наркотикам

13:16 | 29.05.2020

Фото: lospet.ru

Прокуратура Талицкого района утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летней жительницы поселка Троицкого. Девушка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 К РФ (приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств).



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в марте этого года обвиняемая предложила товарищу приобрести и употребить запрещенное вещество. Несмотря на отказ со стороны молодого человека, девушка сумела настоять на своем. Она пообещала другу оплатить наркотики, дорогу до места их приобретения; употреблять синтетическое вещество было предложено у обвиняемой на дому. После обсуждения, молодые люди отправились в Тюмень.



По возвращении из поездки пара была задержана сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале. Наркотическое вещество было изъято.



В результате возбуждено два уголовных дела. Молодой человек привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы за совокупность преступлений: санкция статьи ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, ч. 1 ст. 230 УК РФ – до 5 лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»