Уральские врачи вылечили еще 170 пациентов с коронавирусом

12:47 | 29.05.2020

Фото: nashaplaneta.su

По данным на 29 мая, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 170 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 1997.



Напомним, в Свердловской области выявлены 4923 случая заражения (+230 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 65 человек, в среднем – 249, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 25).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»